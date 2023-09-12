Одночасно в повітрі буває 250-300 дронів: полковник пояснив важливість БПЛА на полі боя

Нові технології все більше включаються у сучасну війну

На полі боя все більшу роль відіграють дрони, адже це — відносно недорогий та дуже ефективний засіб ураження сил противника. Більшість експертів до повномасштабної війни росії проти України не уявляли собі роль безпілотників.

Про це розповів полковник Іван Павленко в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, з весни на фронті з'явилися FPV-дрони.

"Сьогодні нам надсилають фотографії, коли 3-4 ворожих дрони валяються навколо нашого танка. Вони просто втрачають управління і падають. І ми зберігаємо наш екіпаж. Ось вам результат роботи засобів радіоелектронної боротьби. Але тут інше питання – масштабування. По-перше, треба дуже швидко знайти фахівців, зробити ці засоби у великій кількості та доставити у війська", — зазначив він.

По-друге, за словами полковника, більшість експертів, навіть іноземних, станом на 2022-й рік не уявляли масштаб застосування дронів у сучасній війні.

"Було приблизно таке розуміння ситуації: Афганістан, база і здалеку маленький квадрокоптер. І його треба виявити та подавити", — пояснив Павленко.

Разом із тим, за його словами, зараз, якщо брати територію від Запоріжжя до Лимана, на деяких ділянках фронту в нас буває 250-300 дронів одночасно в повітрі. Це загальна кількість — і наших і ворожих.

"Змінилась парадигма війни. Раніше ми вважали, що основний засіб ведення бою – це вогневе ураження сил противника. Ми і зараз так вважаємо. Але способи підвищення ефективності цих засобів, виявлення противника і наведення зброї абсолютно змінилися. Це принесли нові технології. Насамперед це дрони. Тому що вони, по-перше, є відносно недорогими, якщо порівняти, наприклад, вартість танка і навіть високотехнологічного дрона", — наголосив полковник.

Другий момент, додав він, — масовість виробництва і функціональність дронів справді вражає. Водночас на тлі цього автоматично виникло питання раідоелектронної боротьби, тому що цьому всьому треба протидіяти. Дуже часто бувають ситуації, коли лише засоби РЕБ можуть цю задачу виконати. Рій FPV-дронів ніяка вогнева система збити не може.

Для довідки: дрони FPV — це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View — скорочено FPV). Режим FPV — це функція передавання відео в реальному часі за допомогою камери, що встановлена в передній частині БПЛА. Як правило, FPV-дрони керуються виключно вручну, тому не пов'язані із супутниковою системою GPS і є невразливими для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що придушують навігацію.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно спецпредставник президента росії з цифрового та технологічного розвитку дмитро пєсков вразив міркуваннями про бойові дрони. Він заявив, що "слово "дрон" означає практично те саме, що і слово "дрин", але тільки літаючий".