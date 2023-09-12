Правильний сигнал в ефірі: як українські військові кошмарили росіян після 24 лютого

Ефект від такого способу завжди був позитивним

У перші дні повномасштабної війни, коли російські окупанти літали в районі Києва, наші захисники вигадали спосіб, як непомітно та ефективно кошмарити їх, не даючи їм виконувати їх цілі.

Про це розповів полковник Іван Павленко в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, коли військові виявляли зв’язок супротивника, то здійснювали радіоподавлення. Однак іноді це відбувалося не зовсім звичайним способом.

Павленко наголосив, що головним підтвердженням того, що радіоподавлення було успішним, це той факт, що противник починає перебудовуватись на інші частоти. І з цим завданням українські воїни справлялися чудово.

"У перші дні війни, коли "орки" літали в районі Києва, ми використовували радіостанції для того, щоб здійснювати радіоподавлення управління авіації супротивника. Хлопці тоді записали похоронний марш, який лунав в ефірі у росіян. Я вам кажу, вони тоді міняли частоти миттєво. 10 секунд – зміна. Позитивний ефект одразу", — розповів полковник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський не відкидає, що повномасштабна війна може завершитися вже до кінця 2023 року. Він назвав фактори, які впливатимуть на це.