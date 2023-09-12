"У 2014-му через це було багато втрат": у ЗСУ назвали серйозну загрозу у зоні бойових дій

Російські загарбники мають систему, яка створює обманну базову станцію

У зоні бойових дій будь-яка неправильно виконана дія може поставити безпеку захисників під загрозу. У тому числі використання телефону. На позиціях ближче до нуля військові завжди просять переводити смартфон в авіарежим.

Про це розповів полковник Іван Павленко в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, російські окупанти мають систему "Леєр 3", яка створює обманну базову станцію. Вона може на якійсь території виявляти телефони та надсилати повідомлення.

"Вона не може послухати вашу розмову, але може визначити місце розташування телефону. Велика загроза — це скупчення телефонів. Ми розуміємо, що на території ведення бойових дій жодних скупчень інших людей, крім військових, не буває. Тобто це однозначно військові", — сказав він.

Полковник додав, що через це телефони обов’язково необхідно відключати, щоб ворог не мав можливості відстежити та вичислити позиції.

"До речі, у 2014 році ми мали багато втрат саме через використання мобільних телефонів у зоні бойових дій. Це серйозна загроза", — підсумував Іван Павленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як мобільний телефон урятував життя українському військовому. Під час чергового обстрілу пристрій зупинив кулю чи уламок, завдяки чому воїн не постраждав.