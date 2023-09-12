"Оце запити": офіцер ЗСУ приголомшив владу проханням, українці обурюються (відео)

Українське військове керівництво "не встигає" відстежувати закупівлі

В Україні командир однієї із військових частин заакомандував собі броньований Mercedes. Відповідний запит отримала Одеська ОВА.

Так, під час брифінгу голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що українське військове керівництво "не встигає" відслідковувати, що закуповується та постачається для бійців. За його словами, це питання постало, коли до нього з тилу прийшло узгодження купівлі броньованої іномарки.

"Я спитав, а навіщо там десь у тилу комусь Mercedes, якомусь там командиру військової частини. У командувача його немає, а в нього є", — каже Кіпер.

Він зазначив, що після цього випадку в ОВА взялися за питання закупівель для військових і тепер системно по ньому працюють.

"Ми це питання підняли. Про те, що взагалі там відбувається", — розповідає чиновник.

Розповідь Кіпера неабияк обурила простих українців, які почали висловлювати своє невдоволення у коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі полковник ДСНС відгрукав віллу, продаючи паливо для евакуації.