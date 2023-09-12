Окупанти витрачають дорогі ракети для ударів по муляжах: ЗМІ розповіли подробиці

При виробництві макетів використовують звичайні каналізаційні труби

Українські військові успішно використовують хитрість, яка змушує окупантів марно витрачати свої дрони та ракети. Вони виставляють на полі бою муляжі західної військової техніки, росіяни не відрізняють їх від справжніх зразків та намагаються знищити.

Окупанти масово б’ють по муляжах українських гаубиць Д-20, американських гармат М777, мінометів, РЛС та ППО, йдеться у матеріалі CNN. Їх виробляють спеціалісти однієї з українських компаній у невеликому ангарі.

Мета цієї хитрості, за словами представника компанії-виробника, полягає в тому, щоб змусити росіян витрачати дорогі дрони-камікадзе, снаряди та ракети. Копії, виробництво яких не потребує великих витрат, з неба виглядають справжньою технікою.

"Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання дронів і ракет для знищення наших помилкових цілей. Зрештою, дрони та ракети коштують дорого. Наші моделі набагато дешевші", — пояснив він.

Для прикладу він додав, що 155-міліметрова гаубиця М777 британського виробництва, що застосовується в Україні, коштує кілька мільйонів доларів, а компанія створює її репліку менш ніж за тисячу доларів. Під час виробництва муляжу використовують звичайні каналізаційні труби.

"Після кожного влучання військові здають нам трофейні уламки. Ми їх збираємо. Якщо наша приманка була знищена, то ми працювали не дарма", – резюмував представник компанії.

Як повідомляв "Телеграф", ЗСУ використовують хитрість із муляжами практично з початку війни. Так, росіяни били дорогими ракетами "Калібр" по дерев’яних макетах, переплутавши їх із реальними HIMARS.