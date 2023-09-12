Довгоочікувані ракети ATACMS для України: стало відомо про рішення США

Касетні боєприпаси допоможуть Україні відтіснити сили рф

Україна незабаром може отримати довгоочікувані боєприпаси від адміністрації Сполучених Штатів Америки. Йдеться про далекобійні ракети ATACMS.

За даними Reuters з посиланням на чотирьох американських чиновників, у разі схвалення поставок такого виду зброї, Україна отримає їх у стислий термін. При цьому наголошується, що остаточне рішення американська влада ще не оголосила.

В агентстві зазначили, що контрнаступ ЗСУ на даному етапі дуже успішний. Американські партнери наголосили на вдалому застосуванні касетних боєприпасів, доставлених 155-мм артилерійськими снарядами в останні місяці. Тому адміністрація Байдена хоче посилити українську армію "в життєво важливий момент" і передати ракети з радіусом дії 45 миль, наповнені касетними бомбами. Вони дозволять Києву завдати значної шкоди ворогові глибше на окупованій росією території.

Зараз українські військові мають 155-міліметрову артилерію, яка може нести до 48 касетних елементів. Система ATACMS, що розглядається, буде випускати близько 300 або більше таких суббоєприпасів. Ракетна система GMLRS здатна розсіювати до 404 касетних елементів. Така установка також є на озброєнні ЗСУ.

Мова про постачання цих ракет почалася відразу після передачі Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Українська сторона неодноразово зверталася до адміністрації Байдена з проханням ATACMS допомогти атакувати та порушити лінії постачання, авіабази та залізничні мережі на окупованій Росією території.

Минулого тижня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вони з державним секретарем Ентоні Блінкеном обговорювали надання США ракет великої дальності та сподіваються на позитивне рішення.

Варто зазначити, що касетні боєприпаси заборонені більш ніж 100 країнами. Україна, США та росія не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, накопичення, використання та передачу зброї.

Раніше повідомлялося, що через нестачу далекобійної зброї у ЗСУ змушені шукати альтернативні способи вражати цілі в глибоких тилах окупантів. Для цього навіть переробили деяку частину протикорабельних ракет " Нептун ".