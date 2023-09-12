Жертв занадто багато: Джонсон назвав головну помилку Заходу у допомозі ЗСУ

Союзники дають Україні те, що їй потрібне для протистояння російській агресії, але надто повільно

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно побував в Україні, заявив, що Захід постійно діє надто повільно щодо постачання озброєнь нашій країні. Він додав, що партнерам необхідно зосередитися на допомозі Києву та надавати її швидше.

Про це Борис Джонсон сказав в інтерв’ю засновнику видання "Гордон" Дмитру Гордону. Їхня розмова відбулася на полях саміту YES.

Екс-прем’єр Британії також закликав не концентрувати увагу на президенті росії володимирі путіні. Зосередити увагу натомість необхідно на допомозі Україні.

"І не варто говорити про путіна. Йдеться взагалі не про нього. Він зробив жахливу помилку, зробив дурість. Він вторгся в суверенну, незалежну європейську країну. І ми зобов’язані допомогти народу України вигнати його війська з їхньої країни й здобути свободу. Зосередимося на Україні. путін завжди знайде спосіб пояснити свою поразку. Залишимо це йому", — зазначив Джонсон.

Він також наголосив, що країни Заходу діють надто повільно щодо постачання озброєння Україні. Джонсон констатував рішучість ЗСУ йти до перемоги.

"Ми (Захід) постійно діємо надто повільно. Ми дали вам NLAW, Javelin на самому початку. Потім прибули HIMARS, потім танки Challenger, а тепер – Patriot. Я думаю, Patriot дуже корисні. Але очевидно, що Україна має намір перемогти і це може зробити. Ми бачили це у Бахмуті, а тепер – на мелітопольському напрямі", — зазначив він.

Джонсон підкреслив, що Україні потрібна військова техніка, протиповітряна оборона. І країнам Заходу треба діяти швидше у питанні їх надання.

"Головний урок війни полягає в тому, що ми завжди даємо Україні те, що вона хоче, але надто довго. Сьогодні я бачив ветеранів, хлопців, які воювали та були серйозно поранені. Вони проходять реабілітацію, вчаться заново користуватися своїми кінцівками. Але жертв занадто багато щодня. І немає жодної причини не давати Україні того, що їй потрібно, і якнайшвидше", — резюмував колишній прем’єр-міністр Великої Британії.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський на 18-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив, що союзники України стали повільніше вводити санкції проти росії та постачати військову допомогу Силам оборони, через що знизився темп бойових дій. Щоб контрнаступ йшов швидше, Україна потребує безперебійної та оперативної підтримки Заходу та Європи.