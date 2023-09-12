путін натякнув, що хоче переговорів з Україною: розповів, що заважає

"Лідер" рф поставив свою умову

Російський диктатор володимир путін натякнув, що він хоче переговорів росії з Україною. Він назвав свою вимогу, при виконанні якої цей процес стане можливим.

Так, у ході Східно-Економічного форуму у Владивостоці, який проходить у вівторок, 12 вересня, путін відповів на питання щодо цієї теми. "Лідер" рф підкреслив, що Україні потрібно скасувати Указ, який забороняє ведення мирних переговорів.

"Що стосується переговорного процесу, якщо США вважають, що Україна готова до переговорів, то нехай скасують Указ Зеленського про заборону переговорів", — сказав він.

Варто зазначити, що в жовтні 2022 року Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом росії володимиром путіним. Це стало відповіддю на підписання росією угоди про офіційну анексію окупованих українських територій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен зробив заяву щодо переговорів росії та України. За його словами, щойно путін дійсно буде в них зацікавлений, то українська сторона може сісти за стіл переговорів.