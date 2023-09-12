путін відкрито пригрозив ударом по українських АЕС: придумав історію для виправдання (відео)

За словами путіна "ДРГ" навчали британці

Російський диктатор володимир путін, виступаючи на пленарному засіданні Східного економічного форуму, знову зайнявся ядерним шантажем. Цього разу він погрожує відкритими ударами по українським АЕС.

Президент рф заявив, що українська ДРГ нібито намагалася підірвати ЛЕП біля російської атомної електростанції з метою "порушити діяльність енергетичної установки". Учасників операції, за словами путіна, взяли у полон.

"Це не перша така спроба. При цьому вони на допиті показали, що вони готувалися під керівництвом британських інструкторів", — стверджує глава кремля і як "доказ" додає "це повна абсолютна чиста правда".

Промовивши вищесказане, путін взявся за ядерні погрози.

"Вони взагалі розуміють з чим вони грають? Вони чого нас провокують на якісь дії у відповідь по українських атомних об’єктах, АЕС?", — погрожує диктатор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що восени 2022 року путін відкрито погрожував Україні ядерним ударом. Російський диктатор тоді заявив, що країни Заходу влаштували "ядерний шантаж" обстрілами Запорізької АЕС і заявами на адресу росії.