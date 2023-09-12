Пішов на війну добровольцем: на війні загинув батько трьох дочок з Тернопілля

Він працював будівельником і мав золоті руки

Щодня свої життя за Україну віддають її захисники – на фронті загинув боєць із села Залісці Шумської громади Тернопільської області Леонід Навроцький. У перші дні повномасштабного вторгнення він добровільно пішов боронити рідну землю.

Про його загибель у Facebook повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський. У воїна залишилися три доньки.

"Загинув відважний воїн, справжній патріот, який з перших днів війни добровольцем пішов у військкомат, щоб долучитися до захисту рідної землі, свого дому та близьких людей! Загинув добрий сім’янин, дбайливий чоловік та тато для трьох дочок", — написав він.

Воїнові було 56 років

Леонід Навроцький народився у 1967 році. Він працював будівельником і мав золоті руки. Односельці згадують чоловіка як добру та щиру людину, яка завжди була готова прийти на допомогу.

"На небо відійшов ще один Герой, який щиро любив Україну і боровся за неї до останнього подиху. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та друзям загиблого. Вічна Пам’ять та повага Герою", — йдеться в некролозі.

Як повідомляв "Телеграф", у Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув мешканець Вінниці Сергій Ярмоленко. До повномасштабного вторгнення він займався адвокатською діяльністю. Також Сергій був координатором напрямку міжнародного співробітництва Експертного комітету з розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації.