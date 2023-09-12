Обличчя, обпалені війною: як українські бійці тренуються на Сході (репортаж)
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ЗСУ продовжують героїчно захищатися та давати відсіч ворогу.
На 566-й день повномасштабної війни українські військові продовжують героїчно захищати рідну землю та відбивати ворожі атаки. На Куп'янському напрямку обстріли з боку російських військ продовжуються, росіяни не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України.
Після того, як ЗСУ звільнили Харківщину, ворог знову намагається наступати та перекидає на Лимано-Куп'янський напрямок резерви.
Окупанти намагаються просуватися, однак українські захисники їх стримують.
Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на Сході та показав, як тренуються наші бійці.
На фото — військові 42-ї бригади, які дислокуються на Харківщині. Вони вправно організовують свою роботу та відповідально виконують бойові завдання.
На їхніх обличчях, обпалених війною, втома і рішучість. Бійці попри втому зберігають оптимізм і посміхаються.
Фото: Ян Доброносов
Зазначимо, що українські бійці вперше після визволення Харківської області підняли прапор у населених пунктах Строївка та Тополі. Вони знаходяться прямо на кордоні з росією.
Крім того, бійці ЗСУ продовжують просування на півдні України. Зараз наші воїни закріплюються на нових позиціях на південь від Роботиного і на захід від Вербового.