Обличчя, обпалені війною: як українські бійці тренуються на Сході (репортаж)

ЗСУ продовжують героїчно захищатися та давати відсіч ворогу.

На 566-й день повномасштабної війни українські військові продовжують героїчно захищати рідну землю та відбивати ворожі атаки. На Куп'янському напрямку обстріли з боку російських військ продовжуються, росіяни не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України.

Після того, як ЗСУ звільнили Харківщину, ворог знову намагається наступати та перекидає на Лимано-Куп'янський напрямок резерви.

Окупанти намагаються просуватися, однак українські захисники їх стримують.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на Сході та показав, як тренуються наші бійці.

На фото — військові 42-ї бригади, які дислокуються на Харківщині. Вони вправно організовують свою роботу та відповідально виконують бойові завдання.

На їхніх обличчях, обпалених війною, втома і рішучість. Бійці попри втому зберігають оптимізм і посміхаються.

З посмішкою на обличчі...

Українські військові готуються до зустрічі з ворогом

Кожен займається своєю справою

У кожного своє завдання

Всі бійці працють злагоджено та організовано

Танк ЗСУ

Фото: Ян Доброносов

Зазначимо, що українські бійці вперше після визволення Харківської області підняли прапор у населених пунктах Строївка та Тополі. Вони знаходяться прямо на кордоні з росією.

Крім того, бійці ЗСУ продовжують просування на півдні України. Зараз наші воїни закріплюються на нових позиціях на південь від Роботиного і на захід від Вербового.