"Його вже немає": помер собака, фото якого облетіли соцмережі після ракетного удару по Сумах

Тварині було приблизно 10 років

Собака з сумними очима, якого врятували з-під завалів у Сумах після ракетного удару по місту, помер. Травми, які одержала тварина, були дуже важкими.

Про це у вівторок, 12 вересня, повідомила організація захисту та порятунку тварин в Україні UAnimals на своїй сторінці у Facebook. Водночас було опубліковано останнє відео із собакою, зроблене за день до його смерті.

"Постраждалий від обстрілу в Сумах собака — помер. Лікар повідомив, що травми собаки були дуже серйозними. Орієнтовний вік тварини — 10 років, тому йому було складно боротися з пораненнями та стресом від обстрілу. На відео — собака вчора, 11 вересня. Сьогодні його вже немає", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 8 вересня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Сумах. Пізніше стало відомо, що загарбники вдарили по приватному сектору, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. Під час цієї атаки постраждали кілька людей. Рятувальники також дістали з-під завалів собаку, який був дуже наляканий. Фото та відео цієї милої тварини швидко розлетілися по соціальним мережам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні кінологи готують собак для пошуково-рятувальної служби. Відповідні навчання проходили у червні та липні у Києві, Рівному та Дрогобичі.