ЗСУ захопили новий російський танк: Бутусов розповів, де і як це сталося

Оператор БМП Бредлі ювелірно потрапив ракетою у вразливе місце вежі танка

У боях за село Роботине у Запорізькій області українські військові підбили та захопили ворожий танк Т-90М «Прорив», який російська пропаганда називає "супертанком", що є чи не "найкращим у світі".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, танк не вийшов із ладу і залишився майже цілим.

"Невідомий розрахунок українського протитанкового ракетного комплексу або оператор БМП Бредлі ювелірно влучив ракетою у вразливе місце вежі танка вартістю понад 4 мільйони доларів, пропалив отвір у броні, і російського командира трохи розмазало кумулятивним зарядом. Але пожежі не сталося, танк не вийшов із ладу практично цілим і ремонтно-придатним», — написав він.

За словами Бутусова, бійці окремого штурмового батальйону "Скеля" захопили цей танк. Він також пообіцяв невдовзі зробити "розпакування" цієї трофейної техніки супротивника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні українським військовим вдалося затрофеїти ворожу унікальну важку бойову машину вогнеметників БМО-Т. Тепер вона працює проти окупантів.