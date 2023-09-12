кремль роздає землі своїм "героям" у Криму: навіщо це робиться і як реагують місцеві

Безкоштовна земля є ділянкою в середньому від 4 до 20 соток

Російським окупантам, які повернулися з війни в Україні, кремль вже роздає чи збирається роздавати тисячі безкоштовних земельних ділянок. Роздавати землю своїм посіпакам окупанти й на тимчасово окупованих територіях, а саме в Криму. Місцеві незадоволені.

Так, за даними російського видання "Вьорстка", російські регіони, а також анексовані Крим та Севастополь підготували тисячі земельних ділянок для ветеранів загарбницької війни в Україні. Як кажуть джерела журналістів, близькі до московської влади, нова ініціатива, незважаючи на наявність існуючих норм, потрібна чиновникам для додаткової реклами служби в армії. Співрозмовники стверджують, що вона націлена не лише на солдатів, що вже воюють, а й на залучення в армію більшої кількості людей.

Згідно з текстом нових російських законопроектів, безкоштовна земля є ділянкою в середньому від 4 до 20 соток, призначена для будівництва будинку, ведення особистого підсобного господарства або садівництва.

В окупованому Криму та Севастополі "влада" вже почала виділяти землю — заготовили щонайменше 4228 ділянок. Щонайменше 743 особи вже отримали сертифікати та документи на ділянки. Так, у Криму землі вирішили видавати у Сакському, Чорноморському, Роздольненському та Ленінському районах. До речі, журналісти "Радіо Свобода" зазначали, що частина цих земель не пристосована для життя: це безкрайній степ без дерев і чагарників, з кам’янистим або солончаковим ґрунтом, без водопроводу та каналізації.

Виходячи з усього вищесказаного, деякі жителі вже турбуються через нове сусідство.

"Начебто житимуть тут місцеві, кримчани, але все одно неприємно, — каже мешканець селища Чорноморське, чия земля знаходиться поруч із землею, виділеною для окупантів. — Навколо, виходить, будуть одні ветерани. Раптом "білочку" ловитимуть, заважатимуть усім. Пишуть постійно, що боєць там повернувся з "СВО" і гранату підірвав п’яний, або застрелив когось.Туристи не поїдуть сюди, якщо поруч буквально "селище військових".

Зазначається, що мирні кримчани, які вже давно претендували на безкоштовні землі, так і не дочекалися своїх ділянок, а ось загарбники одержують.

Нагадаємо, як раніше ми писали, у росії зараз заманюють в армію не лише земельними ділянками, а й вірою. Так, наприклад, глава РПЦ патріарх кирило закликав росіян йти на війну проти України, щоб "захищати батьківщину". Все це звучить на тлі інформації про те, що росія планує нову хвилю масштабної мобілізації.