Підірвали застілля і не тільки: дрони ГУР налетіли на окупантів в Енергодарі (відео)

Мирне населення не постраждало

Українські розвідники спільно з партизанами завдали чергового удару росіянам в Енергодарі. Цього разу наш бойовий дрон прилетів прямо на свято до окупантів.

Так, за інформацією ГУР, одна із атак дронами була здійснена на будівлю, де загарбники зібралися відзначати "день підрозділів з питань міграції системи МВС рф". Цей будинок також використовується росіянами як "відділ паспортизації". Зазначається, що вибухонебезпечний подарунок було доставлено безпосередньо під час застілля.

"Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Крім того, практично одночасно був уражений радіокумунікаційний пункт зв’язку оккупантів, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі. Також "подарунок" отримали офіцери окупаційної армії, "які розмістилися у двох "віджатих" котеджах на околиці міста".

"Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється. Мирне населення не постраждало", — зазначають розвідники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Енергодарі підірвали голів окупаційної "поліції".