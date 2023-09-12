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ЗСУ зайшли до Кліщіївки? У мережі публікують відео із зруйнованого села (карта)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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ЗСУ продовжують відтісняти ворога на фронті Новина оновлена 12 вересня 2023, 19:42
ЗСУ продовжують відтісняти ворога на фронті. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

У Генштабі ЗСУ обережно говорять про успіхи Сил оборони

У мережі з’явилося перше відео з Кліщіївки на Донеччині, куди зайшли ЗСУ. Офіційної інформації про звільнення населеного пункту наразі немає.

Відео з Кліщіївки публікує Telegram-канал "Інсайдер.UA". А на порталі Deepstate повідомляється, що ЗСУ продовжують зачистку населеного пункту від ворога.

Так, на кадрах, якими діляться українські воїни, видно, що Кліщіївка серйозно постраждала. Розбито місцевий храм — у нього сильно пошкоджено дах та вікна, постраждав фасад. Навпроти храму стоїть розбита будівля без даху і вікон, а деякі стіни повністю зруйновані.

На вцілілій частині цієї зруйнованої будівлі розвивається прапор "вагнерівців". Вдалині видніється дим, ймовірно від вибухів. Повідомляється, що зон контролю росіян у селі майже немає.

На карті Deepstate Кліщіївка сьогодні забарвилася у блакитний колір та з’явився напис "Звільнено". У Генштабі ЗСУ не говорять про те, що село звільнено від росіян, а лише заявляють про частковий успіх на кількох ділянках фронту.

"В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють супротивника з позицій і закріплюються на досягнутих рубежах", - сказано у вечірньому зведенні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ захопили російський танк у боях за село Роботине Запорізької області. Зараз бронемашина із залишками окупантів потребує ремонту.

Теги:
#Донецька область #ЗСУ #Кліщіївка