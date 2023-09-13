У Севастополі пролунали потужні вибухи: окупанти говорять про ракетний удар і десятки постраждалих (фото, відео)

У ЗСУ поки не відреагували на звинувачення окупантів

У ніч проти 13 вересня в окупованому росіянами Севастополі пролунали потужні вибухи. Загарбники повідомляють, що там нібито було завдано ракетного удару по території Севастопольського морського заводу імені Орджонікідзе.

Як заявив так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв, внаслідок удару постраждали 24 особи. Четверо з них перебувають у стані середньої тяжкості.

За його інформацією, вибухи пролунали близько 3:00 ночі. У найкращих традиціях російської пропаганди він повідомив про успішну роботу ППО, хоча на опублікованих кадрах у мережі видно протилежне.

"У районі Південної бухти зараз пожежа. Не на цивільному об’єкті, за попередньою інформацією спалах стався через ракетну атаку. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Пожежі присвоєно 4 клас. Прошу зберігати спокій", — повідомив окупант.

За кілька годин він додав, що пожежу все ще не вдалося ліквідувати.

За даними очевидців, на території заводу прогриміло щонайменше три потужні вибухи. Після цього на місці спалахнула пожежа.

Офіційної інформації від Збройних сил України щодо нічних подій у Криму наразі не було.

Для довідки. На суднобудівному Севастопольському морському заводі імені Серго Орджонікідзе будують та ремонтують кораблі Чорноморського флоту рф.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 12 вересня у Красноперекопському районі окупованого Криму пролунали вибухи.