Падіння бомбардувальника Су-24 у росії: стало відомо, що з пілотами

Су-24 пропав із радарів під час тренування

Росіяни досі не можуть знайти своїх пілотів, які зникли внаслідок аварії бомбардувальника Су-25 увечері 12 вересня. Їхні пошуки тривають.

Втім, згідно з попередніми даними популярного російського Telegram-каналу Mash, обидва члени екіпажу загинули. Стверджується, що вони не встигли катапультуватись.

"46-річний командир Сергій А. та 34-річний штурман Руслан А. Їхні пошуки продовжуються досі", — йдеться у повідомленні.

Інформацію про загибель пілотів підтверджують і тематичні пабліки.

Нагадаємо, що цей Су-24 зник з радарів увечері 12 вересня. Він виконував навчальний політ, але, як виявилося пізніше, розбився. Літак упав у Калачівському районі Волгоградської області за 5 кілометрів від хутора Ложки.

Раніше ми писали про те, що в Азовському морі впав російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Причиною аварії нібито стали "складні метеоумови — в цей момент в акваторії Азовського моря був сильний туман.

Також ми повідомляли про те, що в Челябінській області впав гелікоптер Мі-8 ФСБ рф з трьома членами екіпажу на борту. Усі вони загинули. Попередня причина катастрофи – відмова техніки.