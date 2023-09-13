В українському суспільстві спалахнув скандал

У Києві зі Стіни Пам’яті полеглих Захисників України, біля якої покладали квіти, у тому числі, й почесні гості України, невідомі зірвали фотографії воїнів. В українському суспільстві спалахнув скандал.

Про це повідомив голова міжнародної асоціації дослідників фортифікації "Цитадель" Павло Нетесов, який є упорядником зазначеного меморіального комплексу. Він показав відео, яке демонструє, що частина фотографій захисників зі Стіни Пам’яті на Михайлівській площі кудись зникли. На їхньому місці повісили табличку, яка повідомляє про "реконструкцію". При цьому, зазначає Нетесов, сам він, незважаючи на статус упорядника, ні про яку "реконструкцію" не знає.

"Хтось там вирішив обірвати всі фотографії та повісили якісь оголошення про реконструкцію. Я вам скажу, як головний упорядник цієї Стіни, я про це нічого не знаю... Ми цього оголошення не вішали... Люди приходять та вішають ці фотографії, а якась падла їх зриває ... Захищатимемо нашу Стіну ", — каже він.

Українці на цю подію відреагували вкрай негативно.

Вже після відеозвернення Нетесова біля Стіни зібралися активісти, які самотужки відновили її.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві вирішили "освіжити" меморіал Небесної сотні, але зробили лише гірше.