У ЗСУ назвали ціну "Шахедів", запущених по Україні: вистачило б на сотні тисяч пенсій

Шість безпілотників "Шахед" в середньому коштують росії 280 тис дол

З початку повномасштабного вторгнення росії окупанти запустили по українських містах та селах вже понад 2000 іранських дронів-камікадзе типу "Шахед". Перший з них сили повітряної оборони збили рівно рік тому.

На закупівлю дронів для атак нашою країною в кремлі вже витратили до 100 мільйонів доларів. Про це повідомили у Сухопутних військах Збройних Сил України.

Цих грошей вистачило б на виплати пенсій півмільйону російських пенсіонерів. "Сумарна вартість цих камікадзе склала, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів. Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян", — йдеться у повідомленні.

У ЗСУ також підрахували, що в середньому за цей рік окупанти запускали Україною 5,5 "шахедів" на день.

Росіяни не перестають атакувати Україну. Нагадаємо, що в ніч проти середи, 13 вересня, російські терористи вдарили по півдні області. Окупанти знову запустили кілька груп "шахедів" Ізмаїльським районом. Усього було зафіксовано пуски 44 безпілотників. В результаті атаки троє людей перебувають у важкому стані. Ще троє отримали поранення середньої тяжкості. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Їм надано всю необхідну допомогу.