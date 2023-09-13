"Морський бій по-українськи": у мережі чітко показали втрати Чорноморського флоту рф

Це лише підтверджені випадки

Після нічних вибухів у Севастополі російський флот тимчасово, а може й назавжди, втратив кілька своїх суден. І це вже далеко не перша така втрата в окупантів.

У мережі підрахували, скільки кораблів, лише за підтвердженими даними, були втрачені армією рф за час повномасштабної війни. Ці втрати можна побачити на інфографіці.

Очолює список, звичайно ж, колишній флагман Чорноморського флоту рф крейсер "Москва". Його Україна потопила ще навесні 2022 року. Приблизно у той же проміжок часу не стало у росіян і великого десантного корабля "Саратов".

Усі ці судна вказані в інфографіці:

При цьому варто зазначити, що втрати російського флоту насправді можуть виявитися значно серйознішими, ніж зазначено на картинці. Так, наприклад, на ньому вказані кораблі лише Чорноморського флоту, а у Чорному морі отримував по зубах ще й Північний флот. Зокрема, на початку серпня було серйозно підбито БДК "Оленєогорський горняк".

Також в інфографіці не відзначено як втрату десантний катер Д-144 "Серна", який втопили ЗСУ навесні 2022 року.

Не відзначений на інфографіці ще цілий ряд пошкоджених великих десантних кораблів, а інформація про це з’являлася в мережі. Дізнатися про те, які кораблі ще втратила рф, ви можете з матеріалу "Телеграфа", перейшовши за посиланням. Він додає до цієї інфографіки далеко не одне судно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ГУР та Повітряних силах зробили цікаві заяви щодо атаки на Севастополь у ніч на 13 вересня.