Переведення економіки на військові рейки – питання часу: які витрати уріжуть насамперед

Україна має бути готова до будь-якого сценарію, у тому числі і до тривалої війни

В Україні переведення економіки на військові рейки рано чи пізно відбудеться, а те, як відбуватимуться ці зміни — раптово чи плавно, залежатиме від підтримки Заходу.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав економіст, професор політології Олексій Буряченко. За його словами, завдяки великій території, чималій кількості населення, а також технологічній економіці Україна змогла вистояти перший і найскладніший рік повномасштабної війни. При організації правильного підходу наша країна зможе продовжувати й надалі в такому дусі.

"Так, частина регіонів стали прифронтовими, бізнес і економічний розвиток там зупинилися. При цьому західна частина України навпаки показала приріст ВВП на 3% за останні півтора року. Це стало можливим через притік громадян з інших областей і релокацію бізнесу. Ця компенсаторика дає нам змогу певною мірою перекривати втрати і не давати економіці критично просісти", — сказав він.

Буряченко вважає, що як би чиновники не гальмували процес переведення економіки на військові рейки, це лише питання часу. Україна має бути готова до будь-якого сценарію, зокрема й до тривалої війни. Насамперед країні необхідно розраховувати на власні сили.

Те, наскільки різко відбудуться ці зміни, залежить від підтримки Заходу. Тобто, якщо обсяги допомоги нашій країні не йтимуть на спад, уряд зможе зробити перехід плавним, в іншому випадку це може статися раптово.

Економіст пояснив, що під поняттям "мілітаризована економіка" мається на увазі максимально можливе скорочення видатків з державного та місцевих бюджетів на галузі, пов’язані з обороною.

"Урізати будуть витрати на підготовку до опалювального сезону, латання дірок на дорогах, ремонт будівель та інші потреби, що не відповідають військовим пріоритетам. Крім того, нам необхідно налагоджувати власне виробництво боєприпасів та озброєння або шукати власні кошти на закупівлю західних зразків, а також вчитися самотужки його обслуговувати. Спочатку місяцями чекати поставок від партнерів, а потім гнати техніку в Німеччину на ремонт — це розкіш, яку ми не можемо собі дозволити, адже у цей час на фронті буде гостра потреба у техніці", — сказав "Телеграфу" співрозмовник.

Олексій Буряченко додав, що для оптимізації цих процесів потрібні великі кошти, акумулювати які можна лише, переглянувши економічну політику.

Повний текст про нюанси переходу на мілітаризовану економіку читайте у матеріалі "Телеграфа": Півцарства на оборону: чому Зеленський заговорив про "закручування гайок" в економіці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський сказав, що Україні слід бути готовою до тривалої війни, хоча в економічному плані країна-агресор не зможе її витримати.