Вдалий день: ЗСУ знищили російський катер, подробиці

Катер цього типу став другим знищеним у вересні

Всього за один день Збройним силам України вдалося завдати великої шкоди окупантам, після успішної поразки десантного корабля в Севастополі стало відомо, що воїни знищили російський катер типу КС-701 "Тунець".

Інформацію про це опублікували у середу, 13 вересня, у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗС України. Подробиць цієї події наразі не повідомили.

"У північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 3 вересня українські військові також знищили КС-701 "Тунець" у північно-західній частині Чорного моря, коли російські окупанти спробували висадитись. Тоді, за словами захисників, шістьох загарбників було ліквідовано і ще двоє отримали різні травми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі сталися вибухи. Росіяни поспішили повідомити, що атака нібито проводилася десятьма крилатими ракетами, семеро з яких були збиті. Пізніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що внаслідок події в Севастополі було вражено російський десантний корабель та ворожий підводний човен. Незабаром у соціальних мережах росіяни почали справжню істерику через те, що сталося, і зажадали у своїй традиційній манері "бити по Києву".