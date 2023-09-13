Історична подія по багатьом пунктам: чим унікальний підрив підводного човна в Севастополі

Україна творить історію вже не вперше

Пошкодження російського підводного човна "Ростов-на-Дону" під час вибухів у Севастополі є історичною подією. Зокрема, тому що Україна не має штатних можливостей для боротьби з такою ворожою технікою.

Про це пише видання "Defense Express". Журналісти зазначають, що якщо ураження великого десантного корабля відбулася вже втретє, то ураження підводного човна є унікальною ситуацією.

"Сам по собі підводний човен є надскладною ціллю, протидія яким вимагає цілого комплексу засобів з протичовновими кораблями, літаками та вертольотами, власними підводними човнами. Але в Україні зараз нічого з вище перерахованого просто немає", — йдеться в матеріалі і додається, що наша країна наразі навіть немає чим виявляти такі плавзасоби.

На думку "Defense Express", єдиною можливістю уразити російський підводний човен було саме знищити його у надводному положенні, тобто в бухті. Це й було здійснено.

"І це перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію, тим паче одразу результативне", — пишуть журналісти.

Видання також зазначає і те, що Україна вже не вперше за час повномасштабного вторгнення "говорить нові слова у військовій морській справі". В приклад наводиться знищення крейсера, який наша держава вперше потопила у своїй історії, а також успішне застосування морських дронів.

Також у "Defense Express" з великою ймовірністю припускають, що йдеться про остаточне виведення з ладу підводного човна "Ростов-на-Дону". Це припущення ґрунтується не лише на масштабі пожежі, що охопила сухий док, де субмарина знаходилася разом із БДК "Мінськ", а й на ймовірності застосування крилатих ракет типу Storm Shadow.

"Вони мають бойову частину вагою 450 кг, яка складається з двох окремих частин. Перша — лідуючий кумулятивний заряд, який утворює у перешкоді отвір, в який вже влітає основна уламково-фугасна бойова частина.Таким чином при ураженні підводного човна, чи будь-якого іншого корабля, вибух проходить у середині корпусу. Це вже означає критичні пошкодження. А у випадку із масштабною пожежею, яка охопила обидва кораблі, мова йде про критичні наслідки, бо вони просто вигорають з середини, а через високу температуру плавляться переборки", — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писали про те, що відомо про підводний човен "Ростов-на-Дону", який підірвали в Севастополі.