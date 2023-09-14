Війна — день 568: окупанти зазнають тяжких втрат, але продовжують тероризувати міста дронами-камікадзе

Оперативно про головне за добу

Україна продовжує свій контрнаступ з метою відбити у росіян окуповані території та має успіхи на низці напрямків, зокрема біля Бахмута. При цьому окупанти теж намагаються проводити свій зустрічний наступ біля Куп’янська, хоча це для них обертається значними втратами. Водночас росіяни не припиняють обстрілів українських міст і використовують для цього БПЛА та ракети.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Група російських безпілотників прямує у бік Кривого Рогу через Миколаївську та Херсонську області, попереджають у Повітряних силах ЗСУ

Інформацію за 11 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 565: окупанти втрачають позиції під тиском ЗСУ на півдні і не тільки

З даними за 12 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 566: ЗСУ мають суттєвий прогрес на деяких напрямках

Про те, що відбувалося 13 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 567: потужний "хлопок" у Криму, окупанти продовжують обстріл міст