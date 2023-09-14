Кулеба порадував заявою щодо важливого озброєння для ЗСУ: "Просування є"

Остаточні рішення будуть ухвалені в Берліні та Вашингтоні

Україна активно займається питанням передачі Києву від союзників далекобійних американських ракет ATACMS та німецьких Taurus. Зараз уже можна говорити про деякі просування вперед.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, для досягнення цієї мети постійно проводяться переговори та наради.

"Ми дуже активно цим займаємося. Президент щодня проводить переговори чи наради, щоб прискорювати постачання вже обіцяної та отримувати нові зобов’язання партнерів передавати нам зброю. Є, звичайно, деякі суперпріоритетні теми — це насамперед системи протиповітряної оборони", — сказав він.

Дмитро Кулеба наголосив, що Київ працює над отриманням ATACMS від США та Taurus від Німеччини. При цьому з обох треків є просування вперед. Проте остаточних рішень у Берліні та Вашингтоні не прийнято.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує постачання Taurus Україні. За словами керівника комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, це єдина людина, яка гальмує процес передачі ракет.