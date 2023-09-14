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"Якщо ми цього не зробимо..." Блінкен розповів, чому США допомагають Україні

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Нещодавно Блінкен відвідував Київ, де зустрічався із Зеленським Новина оновлена 14 вересня 2023, 08:15
Нещодавно Блінкен відвідував Київ, де зустрічався із Зеленським. Фото president.gov.ua

Американський чиновник розповів про позицію щодо Києва

США всіляко намагатимуться завадити росії досягти стратегічних успіхів у війні в Україні. Якщо цього не станеться зараз, то агресор "отримає відкрите запрошення скрізь".

Таку думку висловив державний секретар США Ентоні Блінкен, слова якого наводить прес-служба Держдепу. За його словами, Штати мають подбати про те, що Україна міцно стояла на ногах не лише у військовому плані, а й у демократичному та економічному.

"Кінцева мета подвійна. По-перше, це, звісно, позбавити росію будь-якого стратегічного успіху в Україні, бо якщо ми цього не зробимо, то це буде відкритим запрошенням для агресорів скрізь і всюди", — уточнив він.

Блінкен вважає, що окупанти вже зазнали невдачі, оскільки планували стерти Україну з карти.

"Вони хотіли покінчити з її ідентичністю як незалежної країни, включити її до складу росії. Цього вже не вдалося", — сказав він.

Тепер, за словами Блінкена, потрібно допомогти українцям повернути окуповані території. Він вважає, що США мають і надалі робити багато для стабільності в Україні.

"Це не є рецептом якоїсь безстрокової підтримки з боку всього світу, щоб Україна продовжувала рухатися вперед. Це підбиття України до того моменту, коли у військовому, економічному, демократичному плані вона міцно стоятиме на власних ногах", – завершив чиновник.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Блінкен приїжджав до України.

Теги:
#Україна #США #Війна #Ентоні Блінкен