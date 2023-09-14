Атака "Шахедів" на Україну: вибухи чули у чотирьох областях, є руйнування (фото)

У низці регіонів працювали сили ППО

У ніч проти 14 вересня росіяни атакували Україну безпілотниками "Шахед". Силами ППО було збито 17 із 22 ворожих дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Там уточнили, що ворог запустив кілька груп ударних БПЛА за трьома напрямками: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ — рф.

Зокрема, "Шахеди" рухалися у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Як повідомили у Сумській ОВА, вночі у небі над регіоном збили один ворожий безпілотник. Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

У Миколаївській ОВА заявили про збиття восьми ворожих безпілотників.

"У Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131", ще 5 — на рахунку інших складових Сил оборони півдня України", — написав глава регіону Віталій Кім.

За інформацією Запорізької ОВА, вночі п’ять ворожих безпілотників атакували село Трудове.

"Місцеві жителі не постраждали, проте руйнування отримали господарські будівлі та складські приміщення", — йдеться у повідомленні.

У небі над Дніпропетровською областю вночі збили три "Шахеди". Вибухи чули також у обласному центрі. Як повідомили в ОВА, уламки одного з них упали у Первомайській громаді Нікопольського району.

"Частково зруйновано приватний будинок. Ще 6 – пошкоджено. Понівечено і 8 господарських будівель, 3 авто. Загорілася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

Того ж району ворог бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Рятувальники обстежують уражену територію та з’ясовують наслідки атак", — уточнила влада.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 14 вересня вибухи пролунали в окупованому Криму.