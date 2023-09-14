Нехай далі править росією? Експерт пояснив, чому смерть диктатора невигідна Україні

Все не так однозначно і в інтересах нашої країни може бути правління путіна в рф

Хоча саме президент росії володимир путін ухвалював рішення про повномасштабне вторгнення в Україну і прагне продовження війни, його смерть, можливо, не настільки вигідна нам, як здається. Він успішно руйнує росію і це — плюс для України.

Таку думку висловив директор програми зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв’ю Obozrevatel.

Він зазначив, що центр ухвалення рішень, швидше за все, знаходиться в голові путіна. І тому виникає певна дилема.

"На мій погляд, найбільш точно це охарактеризував начальник української розвідки генерал Буданов. Він пояснив, що навіть якби Україна мала можливість дотягнутися до цього центру прийняття рішень, тут є маса обмежувальних факторів. Починаючи з того, що це може спричинити дуже суттєві негативні наслідки для співпраці з партнерами та міжнародної підтримки України", — пояснив Мельник.

Він додав, що перші особи мають писаний або неписаний імунітет, навіть якщо йдеться про злочинця, на арешт якого є ордер Міжнародного кримінального суду. Це передбачає певні політичні обмеження.

"Але друге, про що сказав Буданов і що я абсолютно поділяю – це те, що тут треба зважувати. Чи вигідніше нам, щоб путін продовжував руйнувати росію? Фізичне знищення путіну може призвести до влади когось свідомішого в плані логіки та прийняття рішень Тому зміна центру прийняття рішень у росії, фізособи путіна, швидше за все, не буде на користь Україні", — зазначив військовий експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з путіним стався новий конфуз. Для патріарха Кирила, наприклад, глава кремля вже ставав васильовичем, а тепер туди ж і голова Мордовії.