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"Ні війні", але Крим таки "наш"? Що прості росіяни думають про "СВО" через півтора роки

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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"Ні війні", але Крим таки "наш"? Що прості росіяни думають про "СВО" через півтора роки Новина оновлена 14 вересня 2023, 11:18

Про добровільне повернення Криму навіть не йдеться.

Прості росіяни не перестають підтримувати так звану "СВО" (війну в Україні), але все більше від неї втомлюються. Вони хочуть її завершення на вигідних для росії умовах.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, повідомляє Інтерфакс-Україна. Так, судячи з отриманих даних, багато росіян досі не розуміють цілей війни проти України, і тому, що в травні, що в серпні 2023 року, більше третини з них і зовсім думають, що вони вже виконані.

При цьому третина опитаних настільки підтримують "СВО", що не погодяться навіть із путіним, якщо той оголосить про її завершення.

А якщо раптом війна в Україні закінчиться, то більшість громадян країни-агресора хотіли б її завершення на вигідних для росії умовах — тобто з окупацією територій нашої держави. Більшість із них, судячи з опитування, не хочуть повертати Україні навіть Херсонську область, а про Крим можна сказати, що й мови не йде.

Опитування проводилося в телефонному режимі по інтерактивній структурованій анкеті за допомогою спеціального програмного забезпечення для проведення соціологічних опитувань. Статистична похибка із ймовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як за півтора роки серед росіян знижувався відсоток людей, які підтримують СВО.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Опитування