"Швидше не можна": офіцер ЗСУ пояснив проблеми з доставкою західної техніки

Як відбувається процес поставки техніки в Україну від етапу домовленості до доставки

Під час повномасштабної війни Україна продовжує отримувати від союзників озброєння та техніку, проте цей процес триває багато часу. Від замовлення до отримання може пройти кілька місяців, тому що швидше цю процедуру здійснити не можна.

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів офіцер управління логістики Штабу командування ТРО ЗСУ, підполковник Віктор Шевченко. На прикладі Великобританії він пояснив, як відбувається процес поставки техніки в Україну від етапу домовленості до доставки.

"У Великій Британії техніка списується, потім її викуповують приватні компанії, ремонтують і відправляють по всьому світу, де є збройні конфлікти. Це окрема частина бізнесу, яким британці займаються вже 30 років", — зазначив співрозмовник.

За словами Віктора Шевченка, з моменту, як Україна обрала техніку, до моменту, коли її буде поставлено в країну, проходить приблизно три місяці.

"Місяць часу займає отримання ліцензії британським продавцем згідно з чинним законодавством. За цей місяць він її ремонтує. Через місяць логісти, отримавши експертну ліцензію від Великобританії, готують документи на транзит техніки країнами Європи. Цей процес також займає близько місяця. Багато що ще залежить від країни. Польща та Німеччина близько двох тижнів, а Нідерланди це 3-4 дні. Зібравши весь пакет документів на логістику, починається сам процес перевезення, який займає до двох тижнів. Тому швидше не можна", — пояснив підполковник.

Тим часом через Францію, як зазначив Шевченко, Україна взагалі не перевозить техніку, оскільки це займає багато часу і більше, у результаті можна залишитися й зовсім ні з чим.

"Бо Франція погоджує документи близько місяця і були випадки, що вони взагалі можуть не погодити й відмовити без пояснення причин. А оскільки нам потрібно максимально економити час, то така історія", — сказав Віктор Шевченко.

Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Потрібна для контрнаступу ЗСУ: у теробороні розповіли, як по крихтах збирають техніку в Європі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава МЗС України Дмитро Кулеба озвучив позитивні новини щодо важливого озброєння для ЗСУ.