"Нептун" в ділі: стало відомо, куди прилетіло в Євпаторії, збитків на мільярд (відео)

Удари були спільною операцією Служби безпеки та ВМС України

Під час нічних вибухів у Євпаторії росія втратила в Криму ще один комплекс ППО С-300/400 "Тріумф". Його накрили ракетами із українського "Нептуна".

Про це "Телеграфу" розповіли джерела в СБУ. За даними наших співрозмовників, удари були спільною операцією Служби безпеки та ВМС України. Перші використовували безпілотник, щоб "осліпити" ціль — вивели з ладу радари та антени. А другі відпрацювали вже безпосередньо по пусковим комплексам російської ППО вартістю 1.2 мільярда доларів. Усього було випущено дві крилаті ракети "Нептун".

Варто зазначити, що тип ракети джерела не уточнюють, проте раніше українська влада стверджувала, що наша країна змогла модифікувати протикарабельний комплекс "Нептун" для ударів по наземних цілях.

Джерела у Службі безпеки кажуть, що на росіян у Криму чекають нові сюрпризи.

Нагадаємо, що українські військові вже знищували російський "Тріумф" у Криму. Це сталося наприкінці серпня 2023 року.

Раніше ми писали про те, чим унікальний підрив підводного човна в Севастополі. І це не тільки тому, що така ціль була уражена Україною вперше.