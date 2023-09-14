Залишилось небагато: в Італії дали прогноз про сроки завершення війни в Україні

Італія виступає за вирішення конфлікту шляхом переговорів

Контрнаступ ЗСУ не виявився простим. Незважаючи на це, у Європі сподіваються на швидке завершення війни в Україні.

Про це у коментарі La Repubblica під час візиту до Лондона заявив міністр оборони Італії Гуїдо Крозетто. Він висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено дипломатичним шляхом.

За словами Крозетто, це має статися у досить короткий термін — уже до кінця весни 2024 року.

"Я сподіваюся, що рішення буде знайдено протягом наступних семи чи восьми місяців... Контрнаступ — це не прогулянка парком, про що всім було відомо. Це далеко не так. Обидві сторони зазнають великих втрат", — зазначив він.

Італійський міністр висловив сподівання, що переговори між Україною та росією все ж таки почнуться, але розпочатися вони мають із припинення вогню.

"Головна умова для переговорів, щоб росія припинила бомбардувати Україну хоча б на один день. На наш погляд, кінцевою метою будь-яких гіпотетичних переговорів залишається відновлення міжнародної законності", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ мають успіхи у контрнаступі на Південному напрямку.