"Це якась ганьба": путінці в траурі через удар по Євпаторії, а в мережі з'явилося яскраве відео

Атаку на російське ППО у Криму вже оцінили і z-патріоти

У мережі з’явилося розширене відео нічної атаки на Євпаторію, під час якої Україна знищила російський комплекс ППО "Тріумф". На ньому можна побачити прильоти та безуспішні спроби відбити удар.

Шестихвилинний відеоролик опублікував блогер та бізнесмен Роман Шрайк. Він назвав його "для поціновувачів".

Відео було знято неподалік місця прильоту. Його зняли місцеві мешканці з балкону власного будинку. Вони зафіксували момент надпотужного прильоту та подальшу детонацію ворожого об’єкту і пожежу на ньому. Судячи з кадрів, росіяни намагалися до останнього відбиватись, але врятувати свою ППО їм так і не вдалося. Вибухи лунали один за одним.

"Добре пішло... А там заграва... Вони звідти і звідти перехресними...", — коментують кримчани.

Атака тривала до самого світанку.

"Шестихвилинне відео для поціновувачів — крім вибуху, після якого з’явився великий стовп диму, можна побачити/почути й інші результати прильотів", - пише Шрайк.

Варто зазначити, що атаку на російське ППО у Криму вже оцінили й z-патріоти. Вона їм настільки не сподобалася, що вони пішли обурюватися в мережу, де активно виплескують злість на шойгу та путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 13 вересня в Севастополі пролунали потужні вибухи.