Американський спікер ЗСУ налякала путінських пропагандистів: що саме сказала (відео)

У росії дуже обурилися змістом брифінгу

Слова спікера ЗСУ Сари Ештон-Чирілло про переслідування російських пропагандистів не залишилися непоміченими в росії. Там уже заявили, що розпочнуть власне розслідування.

Своє звернення спікер опублікувала на своїй сторінці у Twitter. У самому ролику вона заявила, що вже наступного тижня на одного з пропагандистів чекає розплата. При цьому його імені Ештон-Чирілло не називала.

"Наступного тижня зуби російських дияволів будуть скреготіти ще сильніше, а з їхніх шалених ротів буде пінитися неконтрольоване божевілля, коли світ побачить, як улюблений кремлівський пропагандист розплачується за їхні злочини. І ця маріонетка Путіна тільки перша. Російські військові злочинці-пропагандисти будуть зазнавати переслідувань, і справедливість переможе", — сказала вона.

Саме відео вона підписала словами: "Оскільки кілька людей просили це відео і багато хто обговорював його в Telegram та соціальних мережах, ось мій останній випуск "росія ненавидить правду". росіяни та їх прихильники, як і очікувалося, скриплять зубами".

росіянам же примарилося, що у своєму зверненні спікер ЗСУ пообіцяла "вбивати журналістів". Як заявив глава Союзу з прав людини рф Валерій Фадєєв, він вже звернувся до СК та ФСБ у зв’язку з "погрозами".

У той же час глава Спілки журналістів рф Володимир Соловйов заявив, що такі "погрози" треба сприймати серйозно і порадив усім колегам бути обережними.

Не промовчала і речник МЗС рф марія захарова. Вона вважає звернення спікера ЗСУ "доказом терористичного характеру київського режиму".

Цікаво, що Ештон-Чирілло є англомовним спікером і її брифінги не супроводжуються перекладом українською чи російською мовами. Зважаючи на все, росіянам слід краще розбиратися в іноземних мовах, оскільки про вбивство спікер жодного слова не сказала.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни бурхливо відреагували на призначення американського трансгендера Сари Ештон-Чирілло спікером ЗСУ.