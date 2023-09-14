росіяни мало не збили британський літак: стали відомі резонансні подробиці

Це був промах, а не несправність

Минулого року російські військові льотчики навмисне мало не збили літак-розвідник Королівських ВПС Великої Британії в небі над Чорним морем. Британці прийняли російську версію про "технічні неполадки", проте журналісти з’ясували нові подробиці інциденту.

Про це повідомляє видання ВВС, посилаючись на три джерела в оборонних колах Заходу. За їхніми даними, інцидент стався 29 вересня 2022 року. І відбувалося все насправді так:

Цього дня літак королівських ВПС RC-135 Rivet Joint із екіпажем до 30 осіб виконував місію спостереження над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі. У якийсь момент з ними вступили "у взаємодію" пілоти двох російських винищувачів Су-27. А коли росіяни наблизилися до британського борту, отримали повідомлення від диспетчера наземної станції, яке звучало як "У вас є ціль". Цю неоднозначну репліку один із російських пілотів сприйняв як дозвіл випустити ракети.

Як зазначили джерела, такі вільні формулювання свідчать про "високий рівень непрофесіоналізму фігурантів цього інциденту. Навпаки, пілоти НАТО використовують дуже точні формулювання, коли запитують і отримують дозвіл на стрілянину".

У матеріалі повідомляється, що російський пілот випустив ракету класу "повітря-повітря", яка успішно стартувала, але не досягла цілі.

"Це був промах, а не несправність", — йдеться у повідомленні.

Водночас, згідно з даними ВВС, росіяни почали затято сперечатися між собою. Пілот другого Су-27 не думав, що йому надали дозвіл на стрілянину. Він лаяв свого колегу, фактично питаючи його, чи думає він, що робить.

Проте перший пілот все ж таки випустив ще одну ракету.

"Друга ракета просто впала з крила, що говорить про те, що зброя або несправна, або запуск було перервано", — дізналися журналісти.

Через три тижні уряд Великої Британії підтвердив, що такий інцидент стався. Офіційний Лондон прийняв пояснення російської сторони, яка назвала все "технічною несправністю". А пізніше, після галасу в мережі опублікував ще одну заяву, "яка додала більше туману, ніж ясності". Міністерство оборони заявило, що "значна частина змісту цих звітів (з документів) не відповідає дійсності, сфальсифікована чи то й інше".

"Чому таємність?

Можливо, є кілька причин, з яких міністерство оборони Великої Британії не хотіло розкривати повну інформацію.

По-перше, Велика Британія не хотіла б публікувати масштаби збору розвідувальної інформації та подробиці перехоплених повідомлень.

Що ще важливіше, жодна зі сторін не хотіла ескалації, яка б потенційно могла втягнути члена НАТО у військову конфронтацію з росією", — пише BBC.

Раніше ми писали, що 14 березня над акваторією Чорного російський винищувач Су-27 збив американський БПЛА MQ-9 Reaper.