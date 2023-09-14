Хвалений російський десант: в Україні знищено вже другого командира гвардійського полку ПДВ

Загибель загарбника тримають у секреті

На війні в Україні ліквідували командира 247-го десантно-штурмового полку армії росії Василя Попова. Про його загибель вперше повідомили 10 вересня, наразі з’явилося підтвердження.

Інформацію про ліквідацію окупанта підтвердило видання "Медіазона". Журналісти проаналізували повідомлення про загибель Попова від пропагандистів, після чого переконалися, що його ліквідовано.

За даними видання, першим про смерть російського офіцера повідомив Z-блогер Єгор Гузенко. При цьому він просто сказав, що загинув командир 247 полку, без вказання його імені.

Пізніше журналісти завдяки витоку з російських баз даних з’ясували, що йдеться про Попова, якому на момент ліквідації було 38 років. Відомо, що він очолив полк відносно нещодавно, тому що у серпні там був інший керівник.

Цікаво, що на війні в Україні загинув уже другий командир із 247-го десантно-штурмового полку. 26 лютого 2022 року було ліквідовано полковника Костянтина Зізевського.

Для довідки. 247-й гвардійський десантно-штурмовий Кавказький козачий полк входить до 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. Його місце дислокації – Ставрополь. З початку повномасштабної війни полк зазнав великих втрат.

У російських ЗМІ регулярно нахвалюють цей гвардійський полк ВДВ. Його неофіційно називають "кузнею комдивів" (командирів дивізії). Це пов'язано з тим, що дуже часто ті, хто служив у цьому полку, пізніше ставали командирами повітряно-десантних сполук.

У 2013 році указом путіна полку надали почесне звання "гвардійський".

За даними журналіста Юрія Бутусова, саме батальйонно-тактична група 247-го полку армії рф у 2014 році розстрілювала українські підрозділи, які виходили з оточення в Іловайську в районі села Горбатенко. Тоді полком керував Дмитро Лисицький, якого ліквідовано в Україні в березні 2023 року.

Раніше Телеграф писав про те, що серед російських офіцерів спостерігається бум суїцидів.