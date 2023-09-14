Залишилася тільки чорна пляма: з’явилися перші супутникові знімки ППО рф в Євпаторії

Позиції росіян "спалив" турист ще у 2022 році

У мережі з’явилися супутникові знімки позиції російської ППО в Євпаторії, по якій вдарила Україна. На них видно масштаби руйнувань.

Як пишуть журналісти "Радіо Свобода", фотографії були зроблені вранці 14 вересня, а значить одразу після атаки України. Наголошується, що вони підтверджують ураження системи ППО С-400, про яку говорили у СБУ. При цьому росія досі офіційно не повідомляла про знищення свого комплексу.

Варто зазначити, що до цього OSINT-аналітик під ніком OSINTtechnical публікував у мережі супутниковий знімок двотижневої давності, на якому можна побачити позиції комплексу ППО в Євпаторії. До речі, він також зазначив, що дана локація російської ППО була публічно виявлена ще 2022 року завдяки туристу, який сфотографувався поряд із військовою технікою.

Якщо порівняти обидві фотографії, то можна помітити, зокрема, що на місці, де була розташована "TEL" (судячи за даними з англомовної вікі, розшифровується як Transporter erector launcher, що в перекладі Транспортер-монтажна пускова установка) замість неї тепер залишилося лише чорна пляма.

Для розуміння: TEL — це і є те, що в народі прийнято називати ППО (Насправді в комплекси входять ще радари, машини заряджання, і т.д). Виглядає вона так:

Про ураження інших частин комплексу судити з цих фото важко, але на позиції "Тріумфу" залишилося ще багато чорних плям.

Раніше ми писали про те, що в мережі з’явилося повне відео нічної атаки на армію Росії Євпаторії.