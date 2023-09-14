Захищають небо та землю: Наєв показав, як бійці з автоматів збивають "Шахеди" (відео)

Бійці виконували надскладні завдання

Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв нагородив українських захисників. Одні з них збивають з автоматів ворожі дрони ночами, а інші виконують найскладніші завдання на лінії фронту.

Про це генерал повідомив у Telegram. Свій пост він доповнив відео, в якому особисто дякував воїнам та показав, як відбувається робота мобільних груп ППО.

Серед нагороджених – захисники, які за допомогою звичайної стрілецької зброї приземляли російські безпілотники. Зокрема, протягом останнього місяця вони знищили чотири "шахеди" над Сумською областю.

"Це звичайні хлопці, добре навчені й дуже вмотивовані, які виконують завдання з прикриття українського неба. Побажав їм і надалі переможних результатів", — розповів Наєв.

Також він привітав бійців, які нещодавно повернулися з оперативно-тактичного угруповання "Лиман", у складі якого обороняли українську землю у Серебрянському лісництві та біля Білогорівки.

"Протягом чотирьох місяців вони виконували надскладні завдання оборони та змогли просунутися вперед", — наголошує військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський роздав військові нагороди на Михайлівській площі.