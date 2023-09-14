Останній працюючий енергоблок Зміївської ТЕС вже три дні зупинено через поломку

Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго", яке знаходиться в управлінні ФДМ, вже три дні не виробляє електроенергію і повністю зупинена через аварію на останньому енергоблоці, що працює.

Про це повідомив радник Центру стратегічних досліджень Костянтин Ільченко із посиланням на власні джерела.

"Щойно отримав повідомлення про те, що Зміївська ТЕС, уже три дні не виробляє електроенергію і повністю зупинена через аварію на останньому робочому енергоблоці. З того часу працівники станції не можуть його запустити. Трагічна пікантність ситуації в тому, що про реальну техногенну катастрофу не доповіли прем’єру. Зроблено це з метою приховування надзвичайної ситуації від уряду та суспільства. Уся інформація знаходиться у керівництва Центренерго, наглядової ради та в.о. голови ФДМ України Федоришина", — пише Ільченко.

Зміївська ТЕС — теплова електростанція, розташована біля селища Слобожанське на території Зміївського району Харківської області за 55 км від Харкова і забезпечує електроенергією регіон трьох областей: Харківської, Полтавської та Сумської.

За словами Ільченка, зупинка електростанції сталася через провалену роботу з ліквідації результатів ракетних обстрілів та деструктивних відносин з підрядними організаціями

Зазначимо, 18 серпня новопризначений гендиректор Центренерго Андрій Чуркін заявив, що на Зміївській ТЕС "продовжуються планові ремонтні та відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків влучень промисловими майданчиками під час ракетних обстрілів з боку Росії.

Ільченко спростовує заяву Чуркіна, стверджуючи, що керівництво ФДМ і Центренерго свідомо вводили в оману президента Зеленського, прем’єр-міністра Шмигаля та СБУ, повідомляючи, що підготовка до опалювального сезону начебто успішно продовжується.

В.о. ФДМ Олександр Федоришин, Наглядова рада Центренерго, в особі його голови Андрія Готи, в.о. гендиректора Центренерго Чуркіна провалили підготовку до осінньо-зимового періоду. Як повідомляє джерело, саме ці особи приховали інформацію про повну зупинку Зміївської ТЕС через зупинення другого енергоблоку, який був останнім робочим блоком із десяти", — стверджує Ільченко.

Зазначимо, у серпні в Центренерго заявили, що "підготовка до опалювального сезону відбувається у плановому режимі, згідно з графіками, затвердженими Міненерго України, тоді як у ЗМІ повідомлялося, що проти керівництва Центренерго та ФДМУ проводиться перевірка з боку СБУ за зрив підготовки до опалювального сезону.