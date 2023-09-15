Україну атакують "шахеди": де чути вибухи, карта (оновлюється)

Спочатку тривога оголошувалась у центральних та південних областях

Другу ніч поспіль росіяни запускають Україною безпілотники-камікадзе. Вранці 15 вересня вже встигли "збентежитися" деякі центральні та південні області, проте небезпека зберігається для західних регіонів країни.

Про це повідомляють моніторингові паблики, а також Telegram-канал Повітряних Сил України. Моментом на шість ранку через ймовірний удар БПЛА тривогу було оголошено у Черкаській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій областях.

6:55 У Хмельницькій ОВА підтвердили вибухи в області.

6:42 У Старокостянтинівському районі Хмельницької області повідомляють про вибухи.

6:34 Повітряну тривогу оголошено також у Рівненській, Житомирській та Тернопільській областях.

6:20 На Вінничині чути вибухи, — місцеві Tg-канали.

6:13 Повітряну тривогу також додатково оголосили в Запорізькій області.

Як зазначали військові, кілька груп дронів рухаються у північно-західному напрямку.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 6 ранку

Слід зазначити, що початково небезпеку у вигляді "шахедів" зафіксували на півдні України — "тривожилися" Херсонщина та Миколаївщина. Згодом сирени залунали на Кіровоградщині та Черкащині, а останньою доєдналася Вінницька область.

Про вибухи чи роботу засобів ППО станом на шосту годину не повідомлялося, однак це не означає, що наші зенітники нічого не бачать чи не намагаються збити ворожих "пташок".

Карта повітряних тривог станом на 5:40

"Телеграф" продовжує моніторити ситуацію в реальному часі.

Слід додати, що росіяни регулярно атакують Україну різними способами — дронами, ракетами та, звісно ж, артилерією. Один із таких ударів напередодні забрав життя шестирічного хлопчика на Херсонщині. Після цього кричущого випадку влада області оголосила про обов'язкову евакуацію — читайте, кого вона торкнеться.