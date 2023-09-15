"Будете співучасниками": у США жорстко звернулися до КНДР після зустрічі диктаторів

Штати стежать за ситуацією

У США жорстко відреагували на те, що КНДР може почати передавати озброєння росії. Таку угоду між країнами могли укласти після недавнього візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина до рф.

Як заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу в четвер, зараз агресор перебуває у відчайдушному стані та намагається знайти боєприпаси. Вона додала, що будь-яка країна, яка передала зброю росії, буде співучасником убивств невинних українців.

Спікер оборонного відомства також попередила КНДР, що її країна пильно стежить за тим, що відбувається.

"Передача росії будь-якого виду зброї знову порушила б резолюцію Ради безпеки ООН, за яку сама ж росія голосувала. Тому ми закликаємо, щоб Північна Корея не укладала угод з ними про надання будь-якого типу боєприпасів, тому що це призведе до подальшої ескалації", — сказала вона. вона.

Нагадаємо, що під час візиту до рф Кім Чен Ин зустрічався з диктатором володимиром путіним. На можливі домовленості між країнами також жорстко відреагували і в Європейському Союзі, де пообіцяли вжити заходів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що путін зробив незвичайний подарунок голові КНДР.