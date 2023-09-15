Ще один звільнений населений пункт і не тільки: що відомо про останні успіхи ЗСУ (карта)
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Наші захисники продовжують звільняти території
Українські військові продовжують контрнаступ на заході Запорізької області та в районі Бахмута. 14 вересня їм вдалося просунутися на Бахмутському напрямі та звільнити Андріївку Донецької області.
Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ. Там наголосили, що наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах.
"Під час штурмових дій опанували Андріївку Донецької області, завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.
Також інформацію про успіхи ЗСУ підтверджують і в Інституті вивчення війни. Там розповіли, що також успіхи наші захисники мають у районі Курдюмівки під Бахмутом.
За даними Генштабу ЗСУ, на Мелітопольському напрямі Сили оборони вели наступальні дії у районі Вербового Запорізької області. Там наші військові завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці.
Підтверджують успішні дії наших захисників та нові карти, опубліковані DeepState.
Раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ процвітають на кількох ділянках фронту.