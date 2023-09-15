"Бахмут – для них пастка": чому росіяни так борються за це місто

У спробах протидіяти контрнаступу ЗСУ на цьому напрямі загарбники кидають навіть свою новітню техніку

Російські окупанти, попри величезні втрати, намагаються утримати Бахмут за всяку ціну. Однак це місто вже стало для них справжньою пасткою.

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, пише 24 канал. За його словами, загарбники не шкодують жодних ресурсів для цієї мети й навіть перекидають туди свою нову техніку.

"Бахмут — для них пастка. Спочатку наступального характеру, адже вони (росіяни — Ред.) витрачали великі ресурси на взяття міста, а зараз це пастка оборонного типу, тому що вони не можуть його утримати", — сказав він.

Олександр Коваленко пояснив, що для окупантів це місто важливе, оскільки поряд розташовані села з останніми панівними висотами. Вони намагаються кидати свою техніку, щоб у контратаці відобразити позиції під Кліщіївкою, але їхня техніка лише успіху горить.

"Далі до самого Зайцева йде низовина і їм буде важко не те щоб наступати, а навіть вести оборону в низині, тому вони використовують максимум ресурсу, щоби якось утриматися на цих ділянках, але не можуть", — додав військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Генштабі ЗСУ розповіли про успіхи українських військових на Бахмутському напрямку та звільнення Андріївки Донецької області.