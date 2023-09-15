З усіх боків летіли на Хмельниччину: у ЗСУ розповіли про наслідки нічної атаки

Ворожі дрони атакують Україну вже другу ніч поспіль

Росіяни знову запустили безпілотники "Шахед" у ніч проти 15 вересня. Цього разу сили протиповітряної оборони успішно впоралися із відображенням атаки.

Українські військові збили всі 17 запущених ворожих дронів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там уточнили, що ворог запустив кілька груп ударних БпЛА, які різними маршрутами рухалися у напрямку Хмельниччини. За даними моніторингів, більшість дронів летіли до Старокостянтинівського району. Завдяки ЗСУ атака виявилася безрезультатною.

Інфографіка Повітряних Сил

Для оборони українських земель від ворожих повітряних цілей руйнівна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи повітряних сил та інших складових сил оборони.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 14 вересня вибухи пролунали в окупованому Криму. За словами очевидців, вибухи чітко чули мешканці смт Заозерне та Затишне. Люди зазначають, що від вибухової хвилі у них хиталися будинки.