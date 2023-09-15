Ліквідовано командування та майже вся піхота ворога: у ЗСУ розповіли подробиці звільнення Андріївки (відео)

Бої тривають, наші підрозділи закріплюються на нових позиціях

У четвер, 14 вересня, українські війська просунулися на Бахмутському напрямку та звільнили Андріївку Донецької області. Населений пункт відбила у ворога Третя окрема штурмова бригада, розбивши 72 омсбр рф.

Про це бійці Третьої штурмової бригади повідомили у своєму Telegram-каналі. Вони зазначили, що внаслідок блискавичної операції російський гарнізон Андріївки було оточено, відрізано від основних сил та знищено.

Заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов розповів "Радіо Свобода", що зараз в Авдіївці продовжуються стабілізаційні дії для того, щоб "зафіксувати успіх". Зокрема потрібно налагодити зв’язок, логістику, провести розмінування.

За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:

начальника бригадної розвідки ворога;

трьох комбатів;

майже всю піхоту 72 бригади разом із офіцерами та значною кількістю техніки.

"На сьогодні бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватися на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200-х, 300-х противника та інші цікаві деталі операції — згодом", — йдеться в повідомленні.

Воїни наголосили, що підрозділи 72-ї омсбр росії раніше неодноразово отримували вагомі втрати та поразки від зіткнень із Третьою штурмовою. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворога спіткав тотальний провал.

"Взяття та утримання населеного пункту Андріївка — наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу. За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено лише кров’ю", — зазначили у Третій штурмовій.

Як повідомляв "Телеграф", ЗСУ просуваються одразу на кількох напрямках. Ворог зазнає значних втрат як у техніці, так і в живій силі в Запорізькій області.