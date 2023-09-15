росіяни знову впустили авіабомбу? У Новій Каховці надпотужний вибух у дворі багатоповерхівок (відео)

На жаль, за попередніми та неофіційними даними, вже є загиблі

У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунав сильний вибух. Його епіцентром стало подвір’я житлових багатоповерхівок.

Так, за даними відомого українського журналіста Дениса Казанського. Причиною вибуху стала російська авіабомба, "яка, мабуть, зірвалася з літака". Він зазначив, що раніше таке вже відбувалося у Бєлгороді та Донецьку.

"Пропагандисти, звичайно, зараз усі звалять на Україну і розкажуть, що це "фашисти спеціально по мирних б’ють", — прогнозує журналіст.

На жаль, за його даними, вже відомо про загиблих.

Про приліт авіабомби пише і популярний блогер Сергій Стерненко.

Російське видання Astra, посилаючись на інформацію окупаційної "влади" Нової Каховки, пише, що внаслідок вибуху виявилися пошкоджені чотири багатоквартирні будинки.

"Інформація про постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Оновлено: інформацію про загиблих підтверджують і окупанти. Так, за словами "глави Новокаховського міського округу", одна людина загинула і ще троє отримали пораненення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни в ніч проти 14 вересня вдарили по Херсонщині. Загинув шестирічний хлопчик, його 13-річний брат у тяжкому стані доставлено до лікарні. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.