Бде новий рекорд? ЗСУ масово "виносять" кілька видів російської техніки

У вересні можуть бути одразу три рекорди

У ході контрнаступу ЗСУ Україна влаштувала окупантам справжню "прожарку". Вересень 2023 року може виявитися багатим на рекорди зі знищеної ворожої техніки.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що, згідно з даними Генштабу, лише за першу половину цього місяця вже є як мінімум три показники знищеної техніки, які можуть натякати на рекорди. Перший — це ствольна артилерія противника. Її лише за два тижні вересня "винесли" аж 442 одиниці.

"Якщо винос ствольної артилерії продовжиться такими ж темпами, то до кінця вересня однозначно буде рекорд, який як мінімум перевищує 750 од.", - зазначає Коваленко.

На його думку, це явище обумовлено тим, що на низці напрямків російська артилерія виявляється на невигідних позиціях, низинах, відкритих площах. Крім того більша частина російської ствольної артилерії це сьогодні немобільні гаубиці, що буксируються, а це, вважає оглядач, так само впливає на ступінь втрат за результатом контрбатарейної боротьби.

Другий очікуваний рекорд – втрати РСЗВ. На сьогодні це 39 одиниць і "до кінця місяця їх може бути понад 70".

"Ці втрати обумовлені тим, що через критичний дефіцит ствольної артилерії по ряду напрямків, окупанти змушені підтягувати РСЗВ ближче до лінії фронту. Крім того, українські війська з недавніх пір стали регулярно застосовувати високоточні М142 HIMARS для точкового відстрілу РСЗВ росіян", - вказує експерт.

Третій ймовірний рекорд – це автотранспорт (483 одиниці).

"Звичайно, складно буде перевершити березневий результат 2022 року, коли російські логістичні колони виносилися нон-стоп, але як мінімум друге місце вже гарантоване цьому показнику, що так само не дивно. Логістика утискається.

В останні місяці логістика для окупантів стає дуже проблемною та небезпечною. Більшість артерій перебувають якщо не під повним вогневим контролем, то як мінімум під регулярним впливом», — пише Коваленко.

Варто зазначити, що кількість втрат армії рф станом на 15 вересня виглядає наступним чином:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про останні успіхи ЗСУ на фронті.