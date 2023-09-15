Окупанти припинили "м’ясні штурми" на Сході: у ЗСУ розповіли, чим їх замінили

За останню добу українським військовим вдалося ліквідувати десятки загарбників та безліч техніки

На ділянці фронту Куп’янськ-Лиман російські окупанти перестали використовувати "м’ясні" штурми, а натомість застосовують артилерію. Проте навіть з урахуванням зміни тактики успіхів у загарбників, як і раніше, немає.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш. За його словами, останнім часом у цьому напрямку припинилися бойові зіткнення. Проте запеклі авіанальоти та обстріли продовжуються.

За одну добу, як зазначається Євлаш, зафіксовано 514 обстрілів та 11 авіанальотів. Тим часом українським військовим вдалося ліквідувати 48 окупантів, танк Т-72, тягач МТ-ЛБ, дві системи "Град", два дрони-камікадзе "Ланцет", реактивну систему "Ураган", установки "Мста-Б" та "Мста-С", а також вантажівка з боєприпасами.

"Успіхів у рф немає. Противник змінив тактику: замість м’ясних штурмів застосовують артилерію, немає вогневих валів, економлять боєприпаси. Розвідка моніторить підтягування їх резервів. Ми повинні бути готові будь-якої миті", — підкреслив Євлаш.

Варто додати, що так звані "м’ясні" штурми російські окупанти використовують таким чином — вони наступають за рахунок великої кількості живої сили та кидають у бій багато своєї техніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові мають черговий успіх на фронті. Вони просунулися в одному напрямку і закріпилися на нових позиціях на південь від Роботиного і на захід від Вербового.