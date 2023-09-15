Звільнено ще одне село під Бахмутом? Добровольці з Білорусі показали відео

Подробиці воїни пообіцяли повідомити пізніше

Білоруські бійці-добровольці з Полку Калиновського, які воюють у складі ЗСУ, повідомили про звільнення населеного пункту Кліщіївка. Це передмістя Бахмута.

У пресслужбі бойового підрозділу підкріпили свої слова відео, на якому, як стверджується, зафільмовані бойові медики полку, що заходять до населеного пункту. Зазначається, що у звільненні селища брали участь декілька підрозділів.

"У тому числі, зусиллями бійців батальйону "Волат" та батальйону "Літвін" Калиновського полку, а також полкового БПЛА ім. Микити Кривцова!" — йдеться у повідомленні.

Подробиці воїни пообіцяли повідомити згодом.

Варто зазначити, що у Міноборони 14 вересня офіційно підтвердили визволення і сусіднього від Кліщіївки населеного пункту під назвою Андріївка.

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